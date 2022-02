Blanco risponde a chi pensa che stia con Mahmood e spiega come mai l’ha strattonato a Sanremo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mahmood e Blanco sono il vero fenomeno pop del momento, dopo il trionfo al Festival di Sanremo la loro Brividi ha iniziato la scalata nelle classifiche di mezzo mondo, ma l’interesse del pubblico va oltre al brano. Basta fare un salto su Twitter o guardare le reaction degli youtuber stranieri all’esibizione sanremese di Brividi, per vedere che sono in moltissimi ad aver insinuato che tra i due artisti ci sia una ‘chimica artistica’. Chi ha visto una complicità particolare si è aggrappato a tutto, dagli sguardi tra Alessandro e Riccardo, alla connessione che hanno nei live, fino ad un gesto particolare: lo strattone che Blanco ha dato al collega sul palco dell’Ariston la prima sera. Dalle pagine del nuovo numero di Vanity Fair Blanco ha voluto fare chiarezza ed ha spiegato il motivo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 23 febbraio 2022)sono il vero fenomeno pop del momento, dopo il trionfo al Festival dila loro Brividi ha iniziato la scalata nelle classifiche di mezzo mondo, ma l’interesse del pubblico va oltre al brano. Basta fare un salto su Twitter o guardare le reaction degli youtuber stranieri all’esibizione sanremese di Brividi, per vedere che sono in moltissimi ad aver insinuato che tra i due artisti ci sia una ‘chimica artistica’. Chi ha visto una complicità particolare si è aggrappato a tutto, dagli sguardi tra Alessandro e Riccardo, alla connessione che hanno nei live, fino ad un gesto particolare: lo strattone cheha dato al collega sul palco dell’Ariston la prima sera. Dalle pagine del nuovo numero di Vanity Fairha voluto fare chiarezza ed hato il motivo ...

Ultime Notizie dalla rete : Blanco risponde Eurovision, perché Achille Lauro può partecipare per San Marino Alla seconda domanda risponde il regolamento di "Una voce per San Marino" : ad aprile del 2021 l'... Mahmood & Blanco, invece, vanno diretti alla finale del 14 perché l'Italia fa parte dei "big five" , ...

Barbara d'Urso scrive a Tananai e lui risponde A distanza di due settimane dalla fine del Festival che ha visto trionfare a fuor di popolo Blanco e Mahmood, la conduttrice ha confessato qual è la sua canzone preferita che "non riesce a togliersi ...

Blanco risponde a chi pensa che stia con Mahmood Biccy Blanco, è crisi con la fidanzata Giulia? Tutti i gossip della settimana il cantante bresciano risponde con un’espressione dubbiosa che non lascia spazio fraintendimenti. “Eh… Alti e bassi, come sempre”. – Blanco sulla sua relazione E alle successive domande “Blanco, sei ...

Blanco, aria di crisi con la fidanzata? Il cantante a Rtl 102.5: «L’amore? Alti e bassi» Il vincitore di Sanremo 2022 (insieme a Mahmood) ha fatto cenno in un'intervista radio ad alcune difficoltà che sarebbero sorte nel rapporto con la sua ragazza, Giulia Lisioli ...

