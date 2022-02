Biathlon, Mondiali Youth 2022: vittorie di Arttu Heikkinen e di Sara Andersson nell’individuale, azzurri senza medaglie (Di giovedì 24 febbraio 2022) Hanno preso il via ufficialmente quest’oggi i Mondiali Giovanili e Junior di Biathlon a Soldier Hollow (Stati Uniti). Sulle nevi americane sono andate in scena le due individuali maschile e femminile. Gare caratterizzate dalla presenza del vento e da temperature particolarmente rigide (-11°C). Nella prima prova, ovvero la 12.5 km maschile, è stato il finlandese Arttu Heikkinen a imporsi con due errori equamente distribuiti nei primi due poligoni, precedendo lo slovacco Jakub Borgula (1+0+1+0) di 1:36.9 e il tedesco Albert Engelmann (1+1+1+1) di 2:02.3. Tra le fila azzurre, ottima ma non sufficiente per centrare il podio la prestazione del valdostano Nicolò Betemps. L’azzurro è stato in lizza per il podio fino all’ultimo poligono, ma ha pagato dazio con quel bersaglio mancato nell’ultima serie in piedi ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Hanno preso il via ufficialmente quest’oggi iGiovanili e Junior dia Soldier Hollow (Stati Uniti). Sulle nevi americane sono andate in scena le due individuali maschile e femminile. Gare caratterizzate dalla predel vento e da temperature particolarmente rigide (-11°C). Nella prima prova, ovvero la 12.5 km maschile, è stato il finlandesea imporsi con due errori equamente distribuiti nei primi due poligoni, precedendo lo slovacco Jakub Borgula (1+0+1+0) di 1:36.9 e il tedesco Albert Engelmann (1+1+1+1) di 2:02.3. Tra le fila azzurre, ottima ma non sufficiente per centrare il podio la prestazione del valdostano Nicolò Betemps. L’azzurro è stato in lizza per il podio fino all’ultimo poligono, ma ha pagato dazio con quel bersaglio mancato nell’ultima serie in piedi ...

