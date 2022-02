Biagio Izzo | il successo per lui è arrivato grazie a LUI | dopo anni la verità

Advertising

betta941 : RT @chinonvivespia: Ma voi vi immaginate Biagio Izzo e Francesco Paoloantonio a “LOL”? ??#staseratuttoepossibile - anitram39126789 : RT @chinonvivespia: Ma voi vi immaginate Biagio Izzo e Francesco Paoloantonio a “LOL”? ??#staseratuttoepossibile - about_DSM : RT @chinonvivespia: Ma voi vi immaginate Biagio Izzo e Francesco Paoloantonio a “LOL”? ??#staseratuttoepossibile - SereFox : RT @chinonvivespia: Ma voi vi immaginate Biagio Izzo e Francesco Paoloantonio a “LOL”? ??#staseratuttoepossibile - Hoshikodes : RT @void_lun4: Ma perché a Lol non hanno preso Paolantoni e Biagio Izzo. PERCHÉ CI PRIVANO DI QUESTO DUO. #staseratuttoèpossibile -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Izzo

Ha recitato al fianco di attori molto amati come Massimo Boldi,, Paolo Conticini, Enzo Salvi, Debora Villa e tanti altri ancora. Vi ricordate la sua interpretazione in questo film?I due hanno lavorato insieme in ' Che coppia noi tre ', spettacolo portato in giro per l'Italia da Paolantoni, De Martino enegli scorsi mesi.Lo scorso anno Francesco Paolantoni si infortunò durante una puntata de I soliti Ignoti I messaggi dei colleghi e l’incidente a I Soliti Ignoti. Naturalmente a Francesco Paolantoni sono giunti copiosi ...Infortunio per uno dei protagonisti della soap opera ambientata sulla collina partenopea di Posillipo. Le sue condizioni.