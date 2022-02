Berlusconi mi ha regalato una casa da 1 | 7 milioni | clamoroso in tribunale | chi è questa donna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si torna a parlare di Silvio. E perché? Presto detto, per quanto detto da Cristina Ravot, cantante di Sassari, nel corso di una deposizione nell'ambito del processo Ruby. Ma non si tratta di accuse: già, la Ravot è stata infatti convocata come teste dal legale del Cavaliere, Federico Cecconi. In passato, infatti, cantò anche ad alcune serata a Villa Certosa insieme a Mariano Apicella. "Cene molto eleganti", ha spiegato alla giuria. Ma non solo. La Ravot ha poi aggiunto che il leader di Forza Italia "acquistò per me nel 2008 un appartamento a Roma del '700 in piazza Campo de' Fiori da 170 metri quadri", immobile del valore di "1,7di euro". Lo fece, aggiunge, perché "lui aiutava sempre quelli che stavano attorno a lui a comprare, perché secondo lui laera la cosa fondamentale, ci ...