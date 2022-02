Berlusconi | la cantante Cristina Ravot | ' Mi regalò una casa a Roma da 1 | 7 milioni di euro'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Silvio'acquistò per me nel 2008 un appartamento adel '700 in piazza Campo dè Fiori da 170 metri quadri' del valore di '1,7di', perché 'lui aiutava sempre quelli che ...

... l'avvocato Federico Cecconi, Cristin Ravot ,di Sassari che si è esibita, come ha ... 'La mia foto andò sui giornali come la nuova fidanzata di- ha aggiunto la musicista, che si è ...... l'avvocato Federico Cecconi, Cristina Ravot,di Sassari che si è esibita, come ha ... Olgettine Story, ecco che fine hanno fatto le ragazze di"La mia foto andò sui giornali come la ...Lo ha detto la cantante Cristina Ravot, a margine della sua deposizione oggi in tribunale a Milano al processo “Ruby ter” a carico del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, accusato di ...La cantante sarda che partecipava alle "cene eleganti" convocata come teste dal legale dell'ex premier: "Il mio nome impropriamente accostato allo scandalo Ruby" SASSARI. Silvio Berlusconi «acquistò p ...