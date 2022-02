Bergamo, colpito da un tubo in volto: gravissimo artigiano di 41 anni - Foto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Incidente sul lavoro I soccorsi sono intervenuti intorno alle 9.30 di mercoledì 23 febbraio in un cantiere sul Rondò delle Valli. Il pavimentista, al lavoro con un collega, è stato colpito da un tubo di una betoniera. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Incidente sul lavoro I soccorsi sono intervenuti intorno alle 9.30 di mercoledì 23 febbraio in un cantiere sul Rondò delle Valli. Il pavimentista, al lavoro con un collega, è statoda undi una betoniera.

