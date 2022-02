Beppe Furino, preoccupazione per l’ex Juventus: quali sono le sue condizioni? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) l’ex calciatore della Juventus Beppe Furino è stato ricoverato ieri d’urgenza: quali sono le condizioni della bandiera della “Vecchia Signora”? sono ore di grande preoccupazione queste per i familiari e gli amici di Beppe Furino ma anche per tutti coloro che l’hanno conosciuto o che hanno avuto modo di vivere l’epoca d’oro della sua Juventus. l’ex calciatore, oggi 76enne, è stato ricoverato d’urgenza alla Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, dopo un malore improvviso. Secondo le prime informazioni giunte l’ex bandiera della Juve ha accusato un’emorragia cerebrale e ora le sue condizioni ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)calciatore dellaè stato ricoverato ieri d’urgenza:ledella bandiera della “Vecchia Signora”?ore di grandequeste per i familiari e gli amici dima anche per tutti coloro che l’hanno conosciuto o che hanno avuto modo di vivere l’epoca d’oro della suacalciatore, oggi 76enne, è stato ricoverato d’urgenza alla Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, dopo un malore improvviso. Secondo le prime informazioni giuntebandiera della Juve ha accusato un’emorragia cerebrale e ora le sue...

