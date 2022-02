Bella Hadid svela il suo segreto beauty: immergere il viso nel ghiaccio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dietro ogni Bella donna c’è un segreto di bellezza. Per apparire radiose, per esempio, non bisogna necessariamente affidarsi a tecnologie di ultima generazione. I migliori rimedi beauty possono essere low cost, naturalissimi e last minute. Lo sa bene Bella Hadid, che su Instagram ha svelato come rende il viso perfetto prima di una sfilata. Cosa fa? Lo immerge in una ciotola piena di cubetti di ghiaccio. Il risultato? Giudicate voi. Crioterapia localizzata per Bella Hadid. La modella immerge il viso tra i cubetti di ghiaccio per ridurre gonfiore e rossore, restringere i pori e migliorare l’aspetto (Foto Instagram @BellaHadid) Bella ... Leggi su amica (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dietro ognidonna c’è undi bellezza. Per apparire radiose, per esempio, non bisogna necessariamente affidarsi a tecnologie di ultima generazione. I migliori rimedipossono essere low cost, naturalissimi e last minute. Lo sa bene, che su Instagram hato come rende ilperfetto prima di una sfilata. Cosa fa? Lo immerge in una ciotola piena di cubetti di. Il risultato? Giudicate voi. Crioterapia localizzata per. La modella immerge iltra i cubetti diper ridurre gonfiore e rossore, restringere i pori e migliorare l’aspetto (Foto Instagram @...

