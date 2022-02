Basta tirare a campare, sull’energia servono investimenti. Il governo lo ha capito (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si fa presto a staccare un assegno per tentare di placare la tempesta perfetta sull’energia e raffreddare milioni di bollette improvvisamente impazzite. Ma se invece si spostasse il baricentro sugli investimenti, per rendere l’Italia meno dipendente da gas e petrolio altrui, allora la soluzione sarebbe decisamente più strutturale e meno temporanea. Meno male che Mario Draghi ci è arrivato. Di questo sono convinti gli economisti dell’Istituto Bruno Leoni, la cui posizione circa gli ultimi interventi del governo per calmierare i prezzi (il pacchetto approvato la settimana scorsa vale poco meno di 6 miliardi) è stata racchiusa in un editoriale da titolo Caro energia: la risposta non sta nei soldi a pioggia ma negli investimenti. “Per l’ennesima volta il governo stanzia enormi risorse pubbliche per ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si fa presto a staccare un assegno per tentare di placare la tempesta perfettae raffreddare milioni di bollette improvvisamente impazzite. Ma se invece si spostasse il baricentro sugli, per rendere l’Italia meno dipendente da gas e petrolio altrui, allora la soluzione sarebbe decisamente più strutturale e meno temporanea. Meno male che Mario Draghi ci è arrivato. Di questo sono convinti gli economisti dell’Istituto Bruno Leoni, la cui posizione circa gli ultimi interventi delper calmierare i prezzi (il pacchetto approvato la settimana scorsa vale poco meno di 6 miliardi) è stata racchiusa in un editoriale da titolo Caro energia: la risposta non sta nei soldi a pioggia ma negli. “Per l’ennesima volta ilstanzia enormi risorse pubbliche per ...

