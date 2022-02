«Basta shopping a Milano  e feste a Saint Tropez» |   il tweet anti-Mosca di Borrell  che poi lo cancella

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Josep Borrell, «ministro degli Esteri» dell’Unione europea, ha ieri fatto una serie di 4annunciando le sanzioni contro la Russia per la crisi in Ucraina. Uno di essi è poi statoto

Sanzioni alla Russia per l'Ucraina, il tweet poi cancellato di Borrell: "a Milano e feste a Saint Tropez" 23 Febbraio 2022"Niente piùa Milano, festa a Saint Tropez, diamanti ad Anversa. Questo è il primo passo". È la sintesi, scritta in un tweet dell'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell dopo le sanzioni decise in ...Così, su Twitter, l'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera Josep Borrell illustrando le sanzioni economiche rivolte a una serie di cittadini russi, tra parlamentari e oligarchi ...'Purtroppo non è la prima volta che, nei riguardi della questione russa ucraina, Borrell commette leggerezze e tutti quanti abbiamo ancora vivido il ricordo dell'umiliazione da lui subita a Mosca, mal ...