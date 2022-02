Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: l’Islanda ai raggi X e perché sarà una trasferta dura per l’Italia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Settimana fondamentale per la Nazionale italiana di Basket nelle Qualificazioni al Mondiale 2023. l’Italia scenderà in campo domani in Islanda e replicherà nuovamente domenica contro gli stessi islandesi. Un doppio appuntamento che può assolutamente essere decisivo per la squadra di Meo Sacchetti, che nelle prime due giornate ha perso in Russia e poi ha vinto in casa contro l’Olanda. Anche l’Islanda ha lo stesso identico record dell’Italia, ma finora ha sempre giocato lontana dal proprio pubblico. Una vittoria di misura in Olanda (79-77) e poi una bruttissima sconfitta contro la Russia per 89-65. Anche per gli islandesi, dunque, queste due partite con l’Italia sono fondamentali, visto che al prossimo turno si qualificheranno le prime tre di ogni gruppo, portandosi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Settimana fondamentale per la Nazionale italiana dinelleal Mondialescenderà in campo domani in Islanda e replicherà nuovamente domenica contro gli stessi islandesi. Un doppio appuntamento che può assolutamente essere decisivo per la squadra di Meo Sacchetti, che nelle prime due giornate ha perso in Russia e poi ha vinto in casa contro l’Olanda. Ancheha lo stesso identico record del, ma finora ha sempre giocato lontana dal proprio pubblico. Una vittoria di misura in Olanda (79-77) e poi una bruttissima sconfitta contro la Russia per 89-65. Anche per gli islandesi, dunque, queste due partite consono fondamentali, visto che al prossimo turno si qualificheranno le prime tre di ogni gruppo, portandosi ...

