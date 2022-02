Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Islanda-Italia, i 12 di Meo Sacchetti. “Siamo venuti qui per vincere” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Decisi i 12 giocatori che domani faranno parte del roster dell’Italia nella partita di domani contro l’Islanda, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali del 2023. A rimanere fuori, tra coloro che hanno effettuato il viaggio verso Hafnarfjordur, è Diego Flaccadori. Di seguito i nomi degli scelti. I 12 Azzurri #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, AX Armani Exchange Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) #16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna) #18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona) #19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi) #21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso) #31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Decisi i 12 giocatori che domani faranno parte del roster dell’nella partita di domani contro l’, valevole per leaidel. A rimanere fuori, tra coloro che hanno effettuato il viaggio verso Hafnarfjordur, è Diego Flaccadori. Di seguito i nomi degli scelti. I 12 Azzurri #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia) #1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, AX Armani Exchange Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) #16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna) #18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona) #19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi) #21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso) #31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana ...

