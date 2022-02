Basket femminile: Famila Schio ai quarti di finale di Eurolega! Girona perde, le orange vanno avanti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Famila Schio si qualifica per i quarti di finale di Eurolega 2021-2022. La formazione allenata da coach Giorgios Dikaioulakos non mancherà all’appuntamento con le migliori otto della stagione regolare, e ci arriva dopo l’esito della partita decisiva di stasera, quella tra Spar Girona e Basket Landes, ultimo recupero decisivo per la situazione. L’esito è stato di quelli a sorpresa, se non altro perché le francesi nulla più avevano da chiedere all’Eurolega, non potendosi più qualificare per la fase a eliminazione diretta. Una prova monumentale di Regan Magarity (17 punti con 8/11 al tiro e 11 rimbalzi), però, ha dato alle transalpine il là per una vittoria inattesa: 70-78. Questo manda Girona in EuroCup e Schio al terzo posto del girone B, fatto che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilsi qualifica per ididi Eurolega 2021-2022. La formazione allenata da coach Giorgios Dikaioulakos non mancherà all’appuntamento con le migliori otto della stagione regolare, e ci arriva dopo l’esito della partita decisiva di stasera, quella tra SparLandes, ultimo recupero decisivo per la situazione. L’esito è stato di quelli a sorpresa, se non altro perché le francesi nulla più avevano da chiedere all’Eurolega, non potendosi più qualificare per la fase a eliminazione diretta. Una prova monumentale di Regan Magarity (17 punti con 8/11 al tiro e 11 rimbalzi), però, ha dato alle transalpine il là per una vittoria inattesa: 70-78. Questo mandain EuroCup eal terzo posto del girone B, fatto che ...

Advertising

hassan_riccardo : @fabio_dt @PiselloLiberale Possiamo farlo anche noi nel Rugby, poi quando in USA lo faranno per Basket e Football n… - TgrRaiVeneto : La vittoria in Francia. Un successo che consente di staccare il pass ai quarti di EuroCup @TgrRai #ioseguoTgr… - newsfresche : RT @OA_Sport: Basket femminile: la Reyer Venezia fa sua l'importante trasferta in Francia con il BLMA, si assicura almeno il 6° posto nel g… - peterkama : Basket femminile: la Reyer Venezia batte il BLMA e acciuffa i quarti di EuroCup. - SalernoSport24 : ??? La Polisportiva Battipagliese e la Salerno Basket '92 procedono una di fianco all'altra, ma il quintetto della P… -