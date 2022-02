Bari, D’Errico: “Gol fantasma? Palla dentro 2 volte. Vittoria importante, a Foggia…” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Bari torna al successo tra le mura amiche del "San Nicola" dopo due mesi. Andrea D'Errico torna a parlare del suo "gol fantasma", non assegnato dal direttore di gara, nel match tra Bari e AZ Picerno, recupero della 22ª giornata di Serie C Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Iltorna al successo tra le mura amiche del "San Nicola" dopo due mesi. Andrea D'Errico torna a parlare del suo "gol", non assegnato dal direttore di gara, nel match trae AZ Picerno, recupero della 22ª giornata di Serie C

