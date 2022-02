Bargiggia furioso | “A Sky Sport sono addestrati a lisciare il pelo ai potenti”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Paolocritica Sky, il giornalista su Twitter risponde a chi aveva esaltato la Juventus: “Più giornalai che giornalisti”. Paolosi schiera contro ildel giornalismo nazionale. Il giornalista ins ettimana era stato protagonista di un duro attacco alla Gazzetta dello, a causa di un video di Diletta Leotta: “Ecco i guardoni allegati e acchiappaclick di Gazzetta it. Come sputare sulla storia del giornalismoivo e sulla sua onorabilità“. Oggiritorna all’attacco mettendo nel mirino Sky. L’ex giornalista delle reti Mediaset ha risposto in maniera dura ad un tweet del collega Nicola Raiano: “A Sky tutti ad esaltare la Juventus. Nessuna critica, nessun appunto. La Juventus ha giocato uno schifo, ...