Barcellona | Xavi | ' Napoli da Champions | sarà guerra del calcio'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)al Maradona avrà un fascino particolare, e non solo perchéuna sfida di alto profilo internazionale, ma anche perché si giocherà in nome e in ricordo di Diego ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, allenatore del, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli. Le sue dichiarazioni In conferenza stampa,ha parlato alla vigilia di Napoli -. ...- Napoli -al Maradona avrà un fascino particolare, e non solo perché sarà una sfida di alto profilo ... Ancheha spiegato cosa significa giocare in uno stadio del genere: "È ...Xavi parla prima di affrontare il Napoli al Maradona, una sfida che per i catalani è il crocevia di una stagione.L'allenatore blaugrana accende la sfida di Europa League: "Chi avrà più possesso avrà più numeri per vincere il match. Emozionante giocare al Maradona" ...