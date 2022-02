Azzolina su calendario delle prove del concorso ordinario per la scuola secondaria: “È un giorno di festa” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – “Oggi è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione il calendario delle prove del concorso ordinario per la scuola secondaria. Le prove si svolgeranno dal 14 marzo al 13 aprile. Il concorso è stata una delle mie principali battaglie politiche alla guida del Ministero. Mi sono spesa con tutte le forze per riuscire a concretizzare un’idea per me ovvia: poter selezionare per merito ed assumere a tempo indeterminato migliaia di nuovi docenti, in gran parte giovani. Un’insistenza che ho pagato a caro prezzo, in termini politici e non solo”. Lo afferma sui social l’ex ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina. La parlamentare del M5S parla di “un giorno di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ROMA – “Oggi è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione ildelper la. Lesi svolgeranno dal 14 marzo al 13 aprile. Ilè stata unamie principali battaglie politiche alla guida del Ministero. Mi sono spesa con tutte le forze per riuscire a concretizzare un’idea per me ovvia: poter selezionare per merito ed assumere a tempo indeterminato migliaia di nuovi docenti, in gran parte giovani. Un’insistenza che ho pagato a caro prezzo, in termini politici e non solo”. Lo afferma sui social l’ex ministra dell’istruzione, Lucia. La parlamentare del M5S parla di “undi ...

