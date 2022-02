Aumentano i neet in Italia, soprattutto tra le ragazze. ActionAid: “Dobbiamo ridare fiducia alle nuove generazioni” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I neet, cioè i ragazzi e le ragazze che non studiano e non lavorano, sono oltre 2 milioni in Italia. Stando agli ultimi dati Istat del 2021, il fenomeno dei neet ha assunto una dimensione allarmante ed interessa oggi il 24% dei giovani. Si tratta di un numero in crescita rispetto al 2020: più di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 23 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I, cioè i ragazzi e leche non studiano e non lavorano, sono oltre 2 milioni in. Stando agli ultimi dati Istat del 2021, il fenomeno deiha assunto una dimensione allarmante ed interessa oggi il 24% dei giovani. Si tratta di un numero in crescita rispetto al 2020: più di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ParliamoDiNews : Aumentano i Neet in Italia. Complice la pandemia raggiungono il 24% #aumentano #neet #italia #complice #pandemia… - BarbaraAnton73 : RT @VITAnonprofit: Aumentano i #neet in Italia, soprattutto tra le #ragazze - BarbaraAnton73 : RT @RedattoreSocial: Con la pandemia aumentano i #neet: sono il 24%, soprattutto donne. In Italia sono oltre 2 milioni, il dato peggiore in… - BarbaraAnton73 : RT @direpuntoit: Il progetto #LavorodiSquadra di @ActionAidItalia vuole contrastare la povertà giovanile, soprattutto di ragazze e giovani… - ActionAidItalia : RT @direpuntoit: Il progetto #LavorodiSquadra di @ActionAidItalia vuole contrastare la povertà giovanile, soprattutto di ragazze e giovani… -