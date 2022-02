Audi V6 TDI | carburanti alternativi per il sei cilindri Diesel

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)rafforza la sostenibilità dei propri motori a combustione. I seisono ora predisposti per l'utilizzo del carburante rinnovabile HVO (olio vegetale idrotrattato). " Come ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Audi TDI

... ottenendo risultati degni di nota ", afferma Matthias Schober, Responsabile dello sviluppo dei propulsoriTFSI,e PHEV con architettura a V. Residui biologici e materiali di scarto per l'...Da marzo, riguarderà pure l'Q5 3.0e, successivamente, la A6 Allroad quattro da 245 cavalli. Nelle fila Volkswagen, il V6, in configurazione da 231 cavalli, è utilizzato dalla Touareg, ...I più recenti motori V6 TDI prodotti da Audi sono compatibili con l’HVO, un carburante rinnovabile che riduce fino al 95% le emissioni ...I sei cilindri possono essere alimentati con l'Hvo, un combustibile ottenuto con parti biologiche di recupero. La novità interessa diversi modelli fabbricati da metà febbraio 2022 in poi ...