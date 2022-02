Atletico Madrid-Manchester United stasera in tv in chiaro? Orario e diretta streaming ottavi Champions League 2021/2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per Atletico Madrid-Manchester United, sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. Entrambe le squadre stanno vivendo una stagione complicata e rischiano seriamente di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions. Fondamentale, dunque, ottenere il massimo da quest’anno e tentare il tutto per tutto per raggiungere almeno i quarti di finale. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 23 febbraio. La partita sarà visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo reale e video highlights per non perdersi nulla. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per glidi finale di. Entrambe le squadre stanno vivendo una stagione complicata e rischiano seriamente di non qualificarsi alla prossima edizione della. Fondamentale, dunque, ottenere il massimo da quest’anno e tentare il tutto per tutto per raggiungere almeno i quarti di finale. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 23 febbraio. La partita sarà visibile inin esclusiva su Amazon Prime Video. Sportface vi terrà inoltre informati con notizie in tempo reale e video highlights per non perdersi nulla. SportFace.

