Atletico Madrid-Manchester United | Simeone | “Tutto ancora aperto”

"Abbiamo fatto la gara che volevamo fare. Tanto pressing contro una squadra fortissima con tanti campioni. Purtroppo abbiamo avuto un paio di situazioni in cui è mancato il passaggio finale dopo aver rubato palla ai nostri avversari". Queste le parole di Diego Pablo Simeone ai microfoni di Amazon Prime Video al termine dell'1-1 tra Atletico Madrid e Manchester United nell'andata degli ottavi di Champions League. E ancora: "Nel secondo tempo non è cambiato nulla rispetto al primo. Da un errore di posizione nostro è però nato il loro gol. Nella prossima partita dobbiamo essere perfetti, ma anche loro. Ricomincia Tutto da zero. Si gioca in un ambiente molto caldo ed è sempre bello andare all'Old Trafford". SportFace.

