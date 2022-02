Atletico Madrid-Manchester United, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Manchester United, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Fischio d’inizio al Wanda Metropolitano alle ore 21. Gli spagnoli in campionato sono in piena lotta per il quarto posto nella Liga, che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Si trovano, con 42 punti, a parimerito con il Barcellona, ma i catalani hanno una partita in meno. Nell’ultimo turno hanno battuto l’Osasuna in trasferta per 3 a 0. Difesa a tre per il tecnico Simeone, con Joao Felix e Correa in attacco. Gli inglesi si trovano in Premier League al quarto posto, in lotta però con un nutrito gruppo di squadre. Le più pericolose sono Arsenal e Tottenham, che hanno diverse gare da recuperare. Nella scorsa gara di ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Andiamo a scoprire ledi, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Fischio d’inizio al Wanda Metropolitano alle ore 21. Gli spagnoli in campionato sono in piena lotta per il quarto posto nella Liga, che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Si trovano, con 42 punti, a parimerito con il Barcellona, ma i catalani hanno una partita in meno. Nell’ultimo turno hanno battuto l’Osasuna in trasferta per 3 a 0. Difesa a tre per il tecnico Simeone, con Joao Felix e Correa in attacco. Gli inglesi si trovano in Premier League al quarto posto, in lotta però con un nutrito gruppo di squadre. Le più pericolose sono Arsenal e Tottenham, che hanno diverse gare da recuperare. Nella scorsa gara di ...

Advertising

FrancoNicolin19 : Questa sera C'è Atletico Madrid-Manchester United Chi Indovina Il Risultato Lo Seguo - roccogarramone2 : RT @TMit_news: Stasera #Ronaldo sfiderà ? l'#Atlético de Madrid, una della sue vittime ??? preferite in #UCL. #juve - UtdDna__ : Man Utd 3-0 Atletico Madrid [Ronaldo, Ronaldo, Rashford] - sportli26181512 : Atletico Madrid-Manchester United, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Sfida d'andata degli ottavi al… - AminuIbrahim442 : RT @UnitedsUpdate: Manchester United XI vs Atletico Madrid: De Gea, Lindelof, Varane, Maguire, Shaw, Pogba, Fred, Sancho, Fernandes, Rashfo… -