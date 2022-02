Atletico Madrid-Manchester United, Evra “Maguire irrispettoso. De Gea lo chiamo…” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ai microfoni di Amazon Prime, pochi istanti prima dell'inizio di Atletico Madrid-Manchester United, ha parlato Patrice Evra, sulle difficoltà dei Red Evils nelle ultime stagioni. Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ai microfoni di Amazon Prime, pochi istanti prima dell'inizio di, ha parlato Patrice, sulle difficoltà dei Red Evils nelle ultime stagioni.

Advertising

Mangiobiscottii : Io comunque più vedo giocare l'Atletico Madrid e più non capisco come ci sia arrivato agli ottavi. #AtleticoUnited #ChampionsLeague - UmbertoDalessa4 : pippaldo non sta facendo nulla contro l’atletico madrid? strano… - andreastoolbox : Atletico Madrid Manchester United, il risultato in diretta live degli ottavi di Champions League | Sky Sport - daniele_figoli : @guidotolomei L'atlético Madrid che ha soltanto 3 punti in più del Villareal nel campionato spagnolo - GoalItalia : Palloni toccati in area avversaria del Manchester United nel primo tempo contro l'Atlético Madrid: ZERO ??… -