Atletico Madrid Manchester United 1-1 | Elanga riprende i Colchoneros

(Di giovedì 24 febbraio 2022)termina 1 a 1: decisive le reti di Joao Felix,e le due traverse deiTermina in parità il match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra. Al Wanda Metropolitano non sono mancate le emozioni, ma la qualificazione per il prossimo turno si deciderà all’Old Trafford. Isono passati in vantaggio al 7? minuto con l’incornata di Joao Felix e hanno continuato a controllare il match, ritrovandosi più volte vicini al raddoppio. Al 80? minuto Anthonyapprofitta dell’unico errore degli uomini di Simeone e segna la rete del pareggio. Decisive le traverse di Llorente, nel ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo- Manchester United termina 1 a 1: decisive le reti di Joao Felix, Elanga e le due traverse dei Colchoneros Termina in parità il match di andata degli ottavi di finale di Champions ...- Manchester United 1 - 1 in un match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. In gol per gli spagnoli João Félix (7'). Inglesi a segno con Elanga (80') La ...CHAMPIONS LEAGUE - Brilla João Felix, imprendibile Renan Lodi, ottimo Kondogbia. Tante le insufficienze nel Manchester United.Con le gare tra Benfica e Ajax e tra Atletico Madrid e Manchester United, terminate rispettivamente 2-2 e 1-1, si sono chiude le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League, con le sfide ...