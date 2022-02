Atletico Madrid-Man Utd 1-1 | analisi tattica e considerazioni

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Al Wanda Metropolitano difinisce 1-1 l’ottavo di andata trae Manchester United. Dopo 80 minuti di assoluto dominio tattico, tecnico e mentale da parte degli uomini di Simeone, i red devils riescono a strappare il pareggio. Elanga, il giovane resosi sfortunatamente protagonista dell’eliminazione dalla FA Cup di 20 giorni fa, risponde al vantaggio spagnolo firmato dalla stella Joao Felix. Il discorso qualificazione è ora rimandato alla gara di ritorno in Inghilterra. Non perdiamo però altro tempo e immergiamoci subito nell’di questo-United. Partiamo, come sempre, dalle formazioni iniziali. Padroni di casa in campo col 4-4-2. Tra i pali Oblak, difesa composta da Reinildo, Gimenez, Savic e Vrsaljko. A centrocampo, spazio per Lodi e Llorente sugli esterni, con ...