Atletico Madrid, Cerezo: «Simeone qui finchè vorrà. Lo United…» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato in vista della sfida di Champions League contro lo United Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato a poche ore dalla sfida con il Manchester United. Simeone – «Resterà con noi finché vorrà. Questo è tutto. Dubito che qualcuno avrebbe ottenuto quello che ha ottenuto lui in questi dieci anni all’Atletico e tutto l’ambiente è dalla sua parte». MANCHESTER UNITED – «È una partita diversa che può rappresentare una svolta. La Champions League è sempre la Champions League». STAGIONE – «In tutte le squadre del mondo ci sono momenti buoni e cattivi. La sfortuna è che siamo fuori forma da qualche mese e dobbiamo accettarlo. Questo non significa che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il presidente dell’Enriqueha parlato in vista della sfida di Champions League contro lo United Enrique, presidente dell’, ha parlato a poche ore dalla sfida con il Manchester United.– «Resterà con noi finché. Questo è tutto. Dubito che qualcuno avrebbe ottenuto quello che ha ottenuto lui in questi dieci anni all’e tutto l’ambiente è dalla sua parte». MANCHESTER UNITED – «È una partita diversa che può rappresentare una svolta. La Champions League è sempre la Champions League». STAGIONE – «In tutte le squadre del mondo ci sono momenti buoni e cattivi. La sfortuna è che siamo fuori forma da qualche mese e dobbiamo accettarlo. Questo non significa che ...

