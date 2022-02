Atalanta, Gasperini: 'Speriamo che i tifosi inglesi mettano fine al Var' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ATENTE (GRECIA) - Se l' Atalanta sperava di non dover essere coinvolta in polemiche arbitrali almeno in Europa League , il tecnico dell' Olympiakos Martins , avversario giovedì sera dei nerazzurri di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ATENTE (GRECIA) - Se l'sperava di non dover essere coinvolta in polemiche arbitrali almeno in Europa League , il tecnico dell' Olympiakos Martins , avversario giovedì sera dei nerazzurri di ...

Advertising

acffiorentina : ?? | CARTELLINO ROSSO Espulso per proteste l'allenatore dell'Atalanta Gasperini. #ForzaViola ?? #FiorentinaAtalanta - fcin1908it : Atalanta, Gasperini: “VAR? Conduzione pericolosa. Spero lo facciano saltare” - forzaroma : Atalanta, Gasperini: “La conduzione del VAR è pericolosissima” #SerieATIM #EuropaLeague - calciomercatoit : ??? Nella conferenza della vigilia, #Gasperini si è commosso parlando della famiglia #Percassi - infoitsport : Atalanta, Gasperini: “Siamo in emergenza in attacco, non rientra nessuno” -