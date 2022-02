AstraDoc, viaggio nel tempo che ci rimane. La vecchiaia si racconta nel docufilm di Daniele Gaglianone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Venerdì 25 febbraio alle 20,30 al Cinema Academy Astra si proietta in anteprima a Napoli “Il tempo rimasto” di Daniele Gaglianone (Italia, 2021 – 89’). É il secondo appuntamento di “AstraDoc – viaggio nel cinema del reale”, rassegna cinematografica curata da Arci Movie Napoli con Parallelo 41 Produzioni, Università degli Studi di Napoli Federico II e Coinor, con il patrocinio del Comune di Napoli. Gaglianone torna a Napoli dopo aver presentato in passato diversi suoi lavori al Cinema Astra. Lo fa con un emozionante racconto sulla terza età presentato come evento speciale all’ultimo Torino Film Festival. Il documentario ha come protagonista il tempo. È un film su bambini e giovani che, ormai con le rughe sul volto, ritornano indietro, a volte come se fossero di nuovo là ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Venerdì 25 febbraio alle 20,30 al Cinema Academy Astra si proietta in anteprima a Napoli “Ilrimasto” di(Italia, 2021 – 89’). É il secondo appuntamento di “nel cinema del reale”, rassegna cinematografica curata da Arci Movie Napoli con Parallelo 41 Produzioni, Università degli Studi di Napoli Federico II e Coinor, con il patrocinio del Comune di Napoli.torna a Napoli dopo aver presentato in passato diversi suoi lavori al Cinema Astra. Lo fa con un emozionante racconto sulla terza età presentato come evento speciale all’ultimo Torino Film Festival. Il documentario ha come protagonista il. È un film su bambini e giovani che, ormai con le rughe sul volto, ritornano indietro, a volte come se fossero di nuovo là ...

