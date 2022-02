Assalto Capitol, Corte suprema respinge ricorso Trump (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Corte suprema ha formalmente respinto la richiesta di Donald Trump di bloccare l'accesso della commissione parlamentare sull'Assalto al Congresso ai documenti della Casa Bianca legati alla vicenda. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laha formalmente respinto la richiesta di Donalddi bloccare l'accesso della commissione parlamentare sull'al Congresso ai documenti della Casa Bianca legati alla vicenda. ...

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Capitol Assalto Capitol, Corte suprema respinge ricorso Trump Rudy Giuliani, l'ex avvocato di Donald Trump, dovrebbe cooperare con la commissione parlamentare che indaga sull'assalto al Congresso del 6 gennaio. Lo scrive il Guardian, riferendo di un accordo che ...

L'idea di chiudere Bosforo e Dardanelli per impedire la guerra 'L'America non è mai stata debole come ora, abbiamo visto l'autorità centrale è stata delegittimata dal movimento Black Lives Matter e l'assalto a Capitol Hill . Questa debolezza ha creato una ...

Assalto Capitol, Corte suprema respinge ricorso Trump - Ultima Ora Agenzia ANSA Assalto Capitol, Corte suprema respinge ricorso Trump La Corte suprema ha formalmente respinto la richiesta di Donald Trump di bloccare l'accesso della commissione parlamentare sull'assalto al Congresso ai documenti della Casa Bianca legati alla vicenda.

Assalto al Capitol, bufera sui coniugi Thomas, il NY Times accusa il giudice e la moglie Clarence Thomas, nominato nel 1991, è il giudice da più tempo in servizio alla Corte Suprema. Ginni Thomas, la moglie, è una leader del Council for National Policy, un gruppo cristiano conservatore.

