ASCOLTI TV 22 FEBBRAIO 2022 | QUANTE EMOZIONI TRA LEA 20 | 7% E LA JUVE 21 | 2% | STEP 8 | 9% | SOLITI IGNOTI 20 | 9% | U&D 24 | 9% | BORTONE 14 | 6%

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)TV 22· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina – 1033 17.90Storie Italiane – 931 17.80Storie Italiane – 1066 17.00È Sempre Mezzogiorno – 1835 16.10Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1868 14.60Paradiso delle Signore – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 2034 18.00Vita in Diretta – 2435 18.50L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – x– 5459 20.90Lea: Un Nuovo Giorno – 4665 20.70 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1216 20.73Mattino 5 News – 1201 21.09Mattino 5 News – 1043 19.87Forum – 1482 17.40Tg5 – 3034 21.55Beautiful – 2513 17.23Una Vita – 2544 18.38UeD – 3025 24.91Amici + GF Vip – 2154 19.67 + 2023 18.90Love is in the Air – 1831 16.57Pres. P5 – 1758 ...

Advertising

fabiofabbretti : Boom #UominieDonne che sfiora il 25% (con la Bortone al 14.6%), poi #IlParadisoDelleSignore azzera il distacco vs… - fabiofabbretti : Canale 5 con la Juve vince la serata (#VillarrealJuve 5,3 milioni e il 21.2% di share), ma #LeaUnNuovoGiorno è da C… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 21 Febbraio #UnaVita 2.654.000 telespettatori e 18.8% di share #UominiEDonne 3.055.000 teles… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 21 Febbraio #ESempreMezzogiorno 1.879.000 telespettatori e 16.3% di share… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 21 Febbraio #StorieItaliane 984.000 spettatori e 17.9% 898.000 spettatori e 14.9% #Agora 395… -

Ultime Notizie dalla rete : ASCOLTI FEBBRAIO

...trapela dal daytime Come emerge dal rinnovato daytime di Amici 21 in corso (in onda il 22... Per ciò che concerne glisu Spotify Italia, LDA, Luigi e Albe al momento complessivamente ......30 - Italia's Got Talent 2022 - Audizioni (Talent Show) Nove - ORE 21:25 - Hitman: Agent 47 (Film)tv martedì 22: Access Prime Time Il podio dei programmi più visti in Access Prime ...Belen Le Iene: alcune indiscrezioni danno pensare che in Mediaset ci siano dei malumori per alcuni comportamenti della showgirl, ad esempio il ...Ascolti tv 22 febbraio 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...