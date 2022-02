Ascolti tv 22 febbraio 2022 | la Juventus pareggia | ma batte Anna Valle Poi Stefano De Martino

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)tv: la partita di Champions League su Canale5 davanti alla fiction di Rai1 e allo show di Rai2 Aveva resistito settimana scorsa contro la partita Paris Saint Germain-Real Madrid, ma ieri sera la fiction di Rai1 contro i bianconeri ha dovuto capitolare, visto che Villareal-di Champions League su Canale5, finita in pareggio per 1 a 1, con il 21,16% e 5,336 milioni di tifosi collegati ha vinto la gara deglitv delle reti generaliste. Sette giorni fa il match tra i francesi e gli spagnoli aveva raccolto il 17,73% e 4,3 milioni. Seconda piazza, quindi, per Lea, nuovo giorno su Rai1 ha vinto con il 20,7% e 4,655 milioni di contatti, così suddivisi: primo episodio 19,17% e 4,824 milioni, secondo episodio 22,71% e 4,485 milioni. Martedì scorso la fiction conaveva fatto il ...