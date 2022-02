Arriva ‘Mamma, posso fare il Tik Toker?’, dalla mamma con oltre 2,5 milioni di followers (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – Arriva in libreria e in tutti gli store on line ‘mamma, posso fare il Tik Toker?’, il primo libro di Vanessa Padovani meglio conosciuta come Miss mamma sorriso, una delle mamme più seguite su TikTok con oltre 2 milioni e mezzo di followers. Il libro in uscita per Mondadori Electa nasce da un’idea della stessa Vanessa e intende sancire il gap generazionale tra figli e genitori nell’era di Tiktok. Considerata come una delle mamme più seguite, amate e social d’Italia Miss mamma sorriso al secolo Vanessa Padovani è un fenomeno tutto italiano, la sua è una storia unica e allo stesso semplice che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico dei social diventando un vero e proprio ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) –in libreria e in tutti gli store on lineil Tik Toker?’, il primo libro di Vanessa Padovani meglio conosciuta come Misssorriso, una delle mamme più seguite su TikTok cone mezzo di. Il libro in uscita per Mondadori Electa nasce da un’idea della stessa Vanessa e intende sancire il gap generazionale tra figli e genitori nell’era di Tiktok. Considerata come una delle mamme più seguite, amate e social d’Italia Misssorriso al secolo Vanessa Padovani è un fenomeno tutto italiano, la sua è una storia unica e allo stesso semplice che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico dei social diventando un vero e proprio ...

