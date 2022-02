Armata Rossa, 104 anni fa nasceva il famoso esercito sovietico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Andremo indietro di 100 anni alla scoperta di un famoso esercito. Parleremo di guerra, di Russia e di comunismo. Il 23 febbraio 1918 veniva fondata l’Armata Rossa. A questo famoso esercito sovietico è dedicata la puntata di oggi “C’è un solo modo per evitare la rinascita delle forze di polizia regolare ed è quello di creare una milizia popolare e di fonderla con l’esercito (l’esercito permanente dovrà essere sostituito con l’armamento di tutto il popolo)” Queste parole di Lenin del settembre 1917 diedero il via all’idea della formazione di nuovo esercito russo che rappresentasse la nuova rivoluzione socialista al posto di quello disgregato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Andremo indietro di 100alla scoperta di un. Parleremo di guerra, di Russia e di comunismo. Il 23 febbraio 1918 veniva fondata l’. A questoè dedicata la puntata di oggi “C’è un solo modo per evitare la rinascita delle forze di polizia regolare ed è quello di creare una milizia popolare e di fonderla con l’(l’permanente dovrà essere sostituito con l’armamento di tutto il popolo)” Queste parole di Lenin del settembre 1917 diedero il via all’idea della formazione di nuovorusso che rappresentasse la nuova rivoluzione socialista al posto di quello disgregato ...

Advertising

sulsitodisimone : 23 Febbraio 1918 ? Viene fondata l'Armata Rossa - dldlcn3 : @DiegoFusaro Attacco. Andare fino a Kiev. Che fanno gli USA? La guerra con chi? Con quattro fighetti cresciuti a f… - MMastrantuono : 23 febbraio: auguri all’Armata Rossa - ilbisa2 : Tunisini in fuga da Putin: “Rimpatriateci in Tunisia”. Non ci resta che farci invadere dall’Armata Rossa - krudesky : RT @JamesLucasIT: Nel 1943, Kobytev riuscì a fuggire dalla prigionia e si unì nuovamente all’Armata Rossa. Dopo la fine della seconda guerr… -