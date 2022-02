Anziano pestato e ucciso in casa nell'Oristanese, forse per rapina (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un uomo di 78 anni è stato picchiato e ucciso in casa sua a Ghilarza, in provincia di Oristano. La casa era a soqquadro e si pensa a una rapina finita male. A trovare l'Anziano, ieri a tarda sera, la colf insieme al nipote: il volto dell'uomo era tumefatto e il corpo ricoperto di sangue. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine che hanno fatto subito intervenire gli specialisti del Ris. Sul posto anche sono arrivati anche il medico legale Roberto Demontis e il pm Marco De Crescenzo. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un uomo di 78 anni è stato picchiato einsua a Ghilarza, in provincia di Oristano. Laera a soqquadro e si pensa a unafinita male. A trovare l', ieri a tarda sera, la colf insieme al nipote: il volto dell'uomo era tumefatto e il corpo ricoperto di sangue. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine che hanno fatto subito intervenire gli specialisti del Ris. Sul posto anche sono arrivati anche il medico legale Roberto Demontis e il pm Marco De Crescenzo.

