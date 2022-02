Anastasio | il ritorno | ' Non si può sempre vivere da disperati | ma l' apocalisse rimane'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con 'Mielemedicina' (da venerdì per Sony) torna, il rapper campano vincitore di 'X Factor' nel 2018, transitato per Sanremo, sia come ospite (nel 2019) che in gara (nel 2020 con 'Rosso di ...

Qualcuno dirà:ha virato verso il pop. 'Non sarebbe mica una colpa. Potrei rimproverarmi se smettessi d'essere me stesso. Su altri dieci dischi come questo metterei la firma'. 'Assurdo', '...... alin campo dopo la Coppa d'Africa: ne approfittache mette in mostra il sinistro a cui i tifosi monzesi sono ancora affezionati 22'pt - Non si allenta la pressione del Monza, che ...Con “Mielemedicina” (da venerdì per Sony) torna Anastasio, il rapper campano vincitore di “X Factor” nel 2018, transitato per Sanremo, sia come ospite (nel 2019) che ...Marco Anastasio, Classe 1997 di Meta (nella penisola sorrentina), si appassiona al rap alle scuole superiori e comincia a pubblicare i suoi primi brani su YouTube. Nel 2018 partecipa alle selezioni di ...