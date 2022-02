Analisi Qualità - Com'è fatta la Volkswagen Polo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controllo Qualità che prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della Volkswagen Polo. Il restyling non ha influito sulla sua Qualità costruttiva, che resta quella di sempre, ossia elevata. Lo si nota già a colpo d'occhio, visto che la vernice della carrozzeria è brillante e ben distesa e l'accostamento dei pannelli di lamiera ben curato, con giochi molto ridotti e uniformi. Inappuntabili anche le giunzioni delle lamiere e le guarnizioni delle porte, non molto estese, ma realizzate con materiali di Qualità e saldamente fissate. Bene anche l'abitacolo, sobrio e rifinito con attenzione: la plancia è di materiale morbido (eccezion fatta per la parte ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Quando un'auto arriva al Centro Prove di Quattroruote, viene sottoposta anche a un accurato controlloche prevede un report con ben 43 voci. Oggi vediamo nel dettaglio com'è andato l'esame della. Il restyling non ha influito sulla suacostruttiva, che resta quella di sempre, ossia elevata. Lo si nota già a colpo d'occhio, visto che la vernice della carrozzeria è brillante e ben distesa e l'accostamento dei pannelli di lamiera ben curato, con giochi molto ridotti e uniformi. Inappuntabili anche le giunzioni delle lamiere e le guarnizioni delle porte, non molto estese, ma realizzate con materiali die saldamente fissate. Bene anche l'abitacolo, sobrio e rifinito con attenzione: la plancia è di materiale morbido (eccezionper la parte ...

