Amici choc, "Raimondo Todaro rischia il posto". Voci pesanti: cacciato per la Celentano? (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sembra che la tensione sia arrivata alla stelle ad Amici. Adesso, Raimondo Todaro - da pochi mesi arruolato da Maria De Filippi nella scuola più famosa della tv - potrebbe rischiare il posto. Ricordiamo che ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle – forse dicendo stop all'Amicizia con Milly Carlucci – per arrivare ad Amici. Qualcuno l'ha definito un salto nel buio, ma semplicemente ha voluto interrompere una carriera come ballerino per diventare prof. Adesso, se ne occupa della vicenda il settimanale Nuovo Tv - diretto da Riccardo Signoretti - che ipotizza quello che potrebbe accadere. Todaro, insomma, potrebbe perdere la poltrona da Professore ad Amici. Una mancata riconferma per la prossima edizione che, secondo ...

