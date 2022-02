Altro che trivelle I maglioni elettrostatici e la tachicardia sono le rinnovabili perfette

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La crisi energetica nella quale ci troviamo ci sta facendo piombare tutti in un nuovo secolo buio, ma stavolta nel senso letterale del termine; dunque occhio agli spigoli quando vi alzate la notte per andare a fare pipì. I costi dell’energia elettricadiventati insostenibili: quest’anno a San Valentino c’è stato un boom delle cene a lume di candela, ma non per romanticismo. Visti i rincari delle bollette, presto soltanto i ricchi si potranno permettere di stare alla canna del gas. La situazione è tale che già adesso ciascuno di noi deve scegliere se uscire la sera a cena o restare a casa a ricaricare il cellulare – andare al ristorante e chiedere al cameriere se ti può mettere il cellulare in carica non è più una soluzione: l’energia ciucciata via al ristoratore ora te la mettono sul conto, ed è più costosa dell’aragosta. E’ evidente che vada cambiato il modo con ...