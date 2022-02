Allegri solo contro tutti: la soluzione estrema della Juventus (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ennesima prestazione deludente della Juventus con Allegri nuovamente al centro delle polemiche. Ora la società deve prendere una decisione. Terzo pareggio consecutivo per la Juventus che non va oltre l’uno a uno in casa del Villarreal; una prestazione deludente dei bianconeri con Allegri finito, ancora una volta, al centro di numerose polemiche. Getty ImagesLa Juventus pareggia l’andata degli ottavi di finale di Champions League; un risultato che, considerando l’abolizione del gol in trasferta, lascia tutto aperto in vista del ritorno. Non è stata una prestazione convincente da parte dei bianconeri che, tolto il gol dopo trenta secondi, hanno cercato la gestione del risultato provando a sfruttare le ripartenze. Melita Toniolo, il risveglio è bollente: un buongiorno di fuoco per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ennesima prestazione deludenteconnuovamente al centro delle polemiche. Ora la società deve prendere una decisione. Terzo pareggio consecutivo per lache non va oltre l’uno a uno in casa del Villarreal; una prestazione deludente dei bianconeri confinito, ancora una volta, al centro di numerose polemiche. Getty ImagesLapareggia l’andata degli ottavi di finale di Champions League; un risultato che, considerando l’abolizione del gol in trasferta, lascia tutto aperto in vista del ritorno. Non è stata una prestazione convincente da parte dei bianconeri che, tolto il gol dopo trenta secondi, hanno cercato la gestione del risultato provando a sfruttare le ripartenze. Melita Toniolo, il risveglio è bollente: un buongiorno di fuoco per ...

