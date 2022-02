Allarme siccità nel Lazio | l’Anbi anticipa l’apertura dell’irrigazione

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – “Contro la grande preoccupazione per il perdurare dellaanche nel, presso il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, nella passata settimana, sono state avviate le manovre per garantirein modoto“. Ad annunciarlo è Niccolò Sacchetti, presidente dell’ente, che spiega: “Abbiamo garantito la stagione irrigua sino alla fine dello scorso mese di novembre, ma lanon dà tregua ed allora abbiamo deciso di accelerare al massimo le attività legate alla manutenzione degli impianti, per programmare in modoto la stagione irrigua 2022?. “Sono state predisposte le varie lavorazioni per caricare i canali e gli impianti mettendo in sicurezza le varie vasche di accumulo – ha aggiunto il direttore del ...