Algarve Cup, Italia-Svezia: le formazioni ufficiali della finale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le scelte ufficiali di Italia-Svezia finale del Algarve Cup: le azzurre in campo per cercare di strappare un importante successo internazionale E’ arrivato il momento della finale dell’Algarve Cup tra Italia-Svezia. Le due squadre si affronteranno alle 12.05 (orario Italiano) in Portogallo. Le scelte delle due squadre: Italia: Giuliani; Lenzini, Gama, Linari, Di Guglielmo; Rosucci, Galli, Caruso; Bergamaschi, Giacinti, Bonansea. Ct. Bertolini Svezia: Lindhal, Andeersson, Rybrink, Asllani, Jakobsson, Roddar, Anvegard, Benninson, Schough, Rubensson, Berglund. All. Gerhardsson L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le sceltedidelCup: le azzurre in campo per cercare di strappare un importante successo internazionale E’ arrivato il momentodell’Cup tra. Le due squadre si affronteranno alle 12.05 (orariono) in Portogallo. Le scelte delle due squadre:: Giuliani; Lenzini, Gama, Linari, Di Guglielmo; Rosucci, Galli, Caruso; Bergamaschi, Giacinti, Bonansea. Ct. Bertolini: Lindhal, Andeersson, Rybrink, Asllani, Jakobsson, Roddar, Anvegard, Benninson, Schough, Rubensson, Berglund. All. Gerhardsson L'articolo proviene da Calcio News 24.

