Alex Belli, nuovo attacco dell’ex moglie Katarina. Interviene l’amica di lui (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il nuovo attacco dell’ex moglie di Alex Belli A Pomeriggio 5 si è tornati a parlare di Alex Belli e del triangolo con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Tra gli ospiti presenti in studio anche l’ex moglie dell’attore Katarina Raniakova. La modella è tornata ad attaccare il suo ex marito e in difesa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) IldiA Pomeriggio 5 si è tornati a parlare die del triangolo con laDelia Duran e Soleil Sorge. Tra gli ospiti presenti in studio anche l’exdell’attoreRaniakova. La modella è tornata ad attaccare il suo ex marito e in difesa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

tuttotv_info : GFVIP: tutta la storia di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge - FeniceLolly : @Auro_27 Il suo scopo è quello di intortare Soleil per entrare nel teatrino con il verme di Alex Belli - LoreSebastiani : Totti e Ilary, dati per separati, che ci sbertucciano via social come un Alex Belli e una Delia qualunque. - frareal_b : @comefossite @Daniela21505028 Ci aggiungerei anche Sant' Alex Belli che ci ha messo del buono e del pessimo complet… - DonnaGlamour : L’ex marito di Delia Duran su Alex Belli: “Lui l’ha umiliata pubblicamente” -