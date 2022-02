Al Ministero l’incontro con le Consulte studentesche del Lazio: l’obiettivo è costruire una scuola nuova (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Studentesse e studenti del Coordinamento delle Consulte studentesche del Lazio hanno incontrato oggi, in videoconferenza, i rappresentanti della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Studentesse e studenti del Coordinamento delledelhanno incontrato oggi, in videoconferenza, i rappresentanti della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione. L'articolo .

Advertising

chicalo07 : RT @artidolo: L’incontro al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si è concluso senza aver prodotto i risultati tangi… - artidolo : L’incontro al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si è concluso senza aver prodotto i risul… - SalvaCostanzo : Ieri ho letto una notizia alla Bunuel. Praticamente ai camionisti incazzati che chiedevano l' incontro al ministero… - 2elly1 : #scioperoautotrasportatori L'incontro al ministero dei trasporti non ha portato a nulla ma comeeee???!!! Ah il mini… - comedian72 : RT @GermanoDottori: Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri della Russia: 'Noi non abbiamo cancellato l'incontro in programma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero l’incontro Al Ministero l’incontro con le Consulte studentesche del Lazio: l’obiettivo è costruire una scuola nuova Orizzonte Scuola