"Al massimo 48 ore all'attacco", Putin muove i tank: Ucraina circondata: il terrore della Ue, il conflitto può degenerare (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una giornata drammatica, fatte di tante, troppe conferme: ora l'invasione dell'Ucraina viene data per imminente. Vladimir Putin pronto all'attacco, davvero, dopo lunghe settimane di smentite. La conferma più roboante, arriva forse proprio dalla stessa Russia, che ha chiesto ai suoi diplomatici di lasciare Kiev. Dunque, in serata, quanto rilanciato da Newsweek, che cita fonti di intelligence: Joe Biden ha informato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che secondo informazioni di intelligence la Russia si sta preparando un'invasione su vasta scala dell'Ucraina entro le prossime 48 ore. Al massimo due giorni all'attacco. Nel dettaglio, su Newsweek si legge: "Il presidente dell'Ucraina è stato avvertito che la Russia molto probabilmente inizierà un'invasione entro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una giornata drammatica, fatte di tante, troppe conferme: ora l'invasione dell'viene data per imminente. Vladimirpronto all', davvero, dopo lunghe settimane di smentite. La conferma più roboante, arriva forse proprio dalla stessa Russia, che ha chiesto ai suoi diplomatici di lasciare Kiev. Dunque, in serata, quanto rilanciato da Newsweek, che cita fonti di intelligence: Joe Biden ha informato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che secondo informazioni di intelligence la Russia si sta preparando un'invasione su vasta scala dell'entro le prossime 48 ore. Aldue giorni all'. Nel dettaglio, su Newsweek si legge: "Il presidente dell'è stato avvertito che la Russia molto probabilmente inizierà un'invasione entro ...

Advertising

Libero_official : Brusca accelerazione delle manovre militari della #Russia dopo le parole di #Zelensky, 'attacco all'#Ucraina al mas… - Dadejuventino74 : RT @ChilizItalia: FTO $GFK del @GaziantepFK Esclusivamente sull'app di @socios 125.000 $GFK in vendita Prezzo:1 € Fase 1: 28/02-03/03 ore… - tg2000it : RT @tg2000it: #Ucraina #Europa decide #sanzioni #Russia #Germania blocca #NordStream2 #Nato mobilita aerei navi da #Guerra #Kiev ch… - lordraiden77 : Ciao a tutti appuntamento questa sera con la trance family italy. Ore 19.00 in mia compagnia Ore 00.00 in compag… - sardum : 'Buongiorno signora, visto che non può venire in Studio, Le ho inviato, via mail, la memoria difensiva che intendo… -