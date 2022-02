Al Gruppo Sportivo Gieffe Fulgor Seriate l’onore e l’impegno di organizzare la prima gara della stagione domenica 3 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 febbraio 2022)

Advertising

Natalia211286 : RT @UFinanzieri: ATLETI #PARALIMPICI NELLE #FIAMMEGIALLE La #GuardiadiFinanza ne arruola cinque. E sono i primi che entrano in un Gruppo s… - ChiodiDonatella : RT @UFinanzieri: ATLETI #PARALIMPICI NELLE #FIAMMEGIALLE La #GuardiadiFinanza ne arruola cinque. E sono i primi che entrano in un Gruppo s… - ROMINA70672119 : RT @UFinanzieri: ATLETI #PARALIMPICI NELLE #FIAMMEGIALLE La #GuardiadiFinanza ne arruola cinque. E sono i primi che entrano in un Gruppo s… - immediatonet : In ricordo di Camilla Di Pumpo. Partita all’Opera San Michele organizzata da Gruppo Sportivo Avvocati Foggia - Fortunadrago77 : RT @LucaPancalli: Queste immagini rappresentano già una pagina di storia. #AmbraSabatini @CorsoOxana @smartinella @luigibeggiato98 #Giacom… -