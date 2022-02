Addio alla regola del gol in trasferta anche in Coppa Italia: la Lega di A si allinea alla Uefa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il gol in trasferta non varrà più nemmeno in Coppa Italia. E’ quanto deciso dal Consiglio di Lega che si è riunito nella giornata di lunedì, la norma entrerà in rigore dalla prossima edizione, le ultime partite che si giocheranno con la regola del gol in trasferta saranno le semifinali Milan-Inter e Fiorentina-Juventus. È stata abrogata la regola in vigore dal 1965. La decisione della Lega A è stata quella di uniformarsi alle decisioni della Uefa per le coppe europee. Le reti in casa e in trasferta nelle partite di Champions, Europa League e Conference League hanno lo stesso valore. Adesso anche in Coppa Italia. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il gol innon varrà più nemmeno in. E’ quanto deciso dal Consiglio diche si è riunito nella giornata di lunedì, la norma entrerà in rigore dprossima edizione, le ultime partite che si giocheranno con ladel gol insaranno le semifinali Milan-Inter e Fiorentina-Juventus. È stata abrogata lain vigore dal 1965. La decisione dellaA è stata quella di uniformarsi alle decisioni dellaper le coppe europee. Le reti in casa e innelle partite di Champions, Europa League e Conference League hanno lo stesso valore. Adessoin. L'articolo ...

Advertising

CalcioWeb : La Lega A si allinea alla Uefa: annullata la regola del gol in trasferta anche in #CoppaItalia - RossoNero_28 : @CalcioFinanza Piuttosto, dovrebbe dare addio alla doppia gara e al sorteggio pilotato, e orientarsi su un modello FA Cup o Coppa di Francia - ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: La Coppa Italia come la #Champions: addio alla regola del “gol in trasferta” - michel_mrk : Quando gli hanno diagnosticato l’aritmia cardiaca lo scorso novembre, Sergio Aguero non ha avuto altra scelta se no… - BiscoAkaboshi : @LeVraiMoha Ho deciso di lasciare Twitter per + dedicarmi alla mia vita privata , è stata un'esperienza molto bella… -