Acc | Lu ve presenta piano industriale | 6 mln per riconversione | ‘sollievo’ sindacati

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Acc Wambao di Borgo Valbelluna si appresta a voltare pagina: archiviato il progetto Italcompt sarà acquisita invece dalla Sest del gruppo Lu-ve, autorizzata dal Mise nei giorni allazione di una offerta vincolante che oggi ha dettagliato ilal tavolo di confronto con i. Circa 6 i milioni che l’azienda italiana è pronta a investire per i p rossimi 3 anni, più 2 mln spesi per l’immobile, per laproduttiva dell’impianto e la realizzazione di una stretta sinergia con il vicino impianto Sest di Limana, per sostituire progressivamente l’attuale produzione di compressori con quella di scambiatori di calore. Soddisfatti iche tirano per questo ‘un respiro di sollievo’ di fronte ad un compratore ” solido e italiano” ...