"A letto? Solo..". Ilary Blasi, cosa le scappa di bocca: crisi con Totti, il dettaglio sfuggito a molti in tv (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Giornale ha utilizzato la metafora calcistica del fuorigioco per parlare della presunta crisi matrimoniale in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Inoltre si fa riferimento allo spot pubblicitario in cui la showgirl è testimonial dell'ammorbidente Lenor e svela che l'ex capitano giallorosso “senza metafora calcistica non ce la fa”. Così come fa sorridere adesso che in un altro spot la Blasi precisi che lei ormai va “a letto Solo con Lenor”, mentre ordina al marito di “dormire sul divano”. Ovviamente l'ammorbidente non c'entra nulla nella presunta crisi, ma è probabile che ci sia di mezzo qualcosa di più “duro” e “appuntito” come le corna. D'altronde ieri il gossip si è scatenato su Totti, assicurando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Giornale ha utilizzato la metafora calcistica del fuorigioco per parlare della presuntamatrimoniale in corso tra Francesco. Inoltre si fa riferimento allo spot pubblicitario in cui la showgirl è testimonial dell'ammorbidente Lenor e svela che l'ex capitano giallorosso “senza metafora calcistica non ce la fa”. Così come fa sorridere adesso che in un altro spot laprecisi che lei ormai va “acon Lenor”, mentre ordina al marito di “dormire sul divano”. Ovviamente l'ammorbidente non c'entra nulla nella presunta, ma è probabile che ci sia di mezzo qualdi più “duro” e “appuntito” come le corna. D'altronde ieri il gossip si è scatenato su, assicurando ...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Lalla913 : @Ila2Ilaria E perché il buon Baru era a dormire in un letto NON SUO??? Perche loro piu adulti e intelligenti non si… - D3AR_P4TI3NC3 : ho letto solo il titolo e sto ridendo - Lalla913 : @Eliely41 Lulu le ha solo detto di andare a dormire in un altro letto! Prima le fanno cambiare letto x 3 mesi come… - AneMiavb : @kogossip Non ne ho la minima idea.. ho solo letto che l'hanno trovata in un articolo sulla lite di ieri sera -