A Casal di Principe il sindaco fa da padrino a cinque bambini nigeriani | ' Simbolo di

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) I loro genitori arrivano da lontano, ma adihanno trovato un alleato in più., figli di coppie di nazionalità nigeriana residenti nel comune in provincia di Caserta, ...

I loro genitori arrivano da lontano, ma adihanno trovato un alleato in più. Cinque bambini , figli di coppie di nazionalità nigeriana residenti nel comune in provincia di Caserta, sono stata battezzati domenica 20 febbraio. ...Nella mattinata di San Valentino i carabinieri della Compagnia didi, in provincia di Caserta, avevano lanciato l' operazione "Piazze Pulite" eseguendo ordinanze di custodia cautelare ...Dopo la diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria, cambia poco la situazione di classifica. La Virtus Liburia cade clamorosamente nella partita giocata in casa contro l'Atletico Cerreto, ...Si chiamano Hannan, Sarah, Emmanuel, Samuel e Alessandro Okoro. Hanno tra i sei anni e i tre mesi e domenica, nel corso della messa delle 10, quella dedicata ai bambini, sono stati battezzati nella ch ...