A Bergamo la mortalità è tornata ai livelli pre-Covid: e ci si contagia meno che nel resto della Lombardia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bergamo. Guardando ai dati, la notizia positiva è che nel 2021 il numero dei morti in provincia di Bergamo è rientrato nei parametri medi degli anni pre-Covid: da gennaio al 30 novembre, data dell’ultimo aggiornamento degli archivi Istat, sono scomparse 9.346 persone, 56 in più rispetto alla media di 9.290 del periodo 2015-2019. Dopo l’anno terribile, il 2020, in cui la pandemia si è scatenata in tutta la sua crudeltà sul nostro territorio, la Bergamasca oggi fa segnare il minor incremento della mortalità in Lombardia: +0,61% rispetto al periodo 2015-2019, diametralmente opposto al +12,74% di Brescia, peggior dato regionale. Bergamo nel 2020 aveva registrato un +62,8% di mortalità (pari a 6.316 persone): i morti furono 16.368 (15.493 al 30 novembre) ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022). Guardando ai dati, la notizia positiva è che nel 2021 il numero dei morti in provincia diè rientrato nei parametri medi degli anni pre-: da gennaio al 30 novembre, data dell’ultimo aggiornamento degli archivi Istat, sono scomparse 9.346 persone, 56 in più rispetto alla media di 9.290 del periodo 2015-2019. Dopo l’anno terribile, il 2020, in cui la pandemia si è scatenata in tutta la sua crudeltà sul nostro territorio, la Bergamasca oggi fa segnare il minor incrementoin: +0,61% rispetto al periodo 2015-2019, diametralmente opposto al +12,74% di Brescia, peggior dato regionale.nel 2020 aveva registrato un +62,8% di(pari a 6.316 persone): i morti furono 16.368 (15.493 al 30 novembre) ...

